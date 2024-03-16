«Индекс караоке»: Популярность артистов «измеряют» в клубах
Если песни артистов поют в караоке, это говорит о популярности исполнителя, считает Аника Керимова.
На 101 году жизни скончался создатель одиного из первых прототипов караоке Сигеити Нэгиси, передает NME
По словам дочери предпринимателя, мужчина умер по естественным причинам после падения.
Нэгиси придумал караоке Sparko Box в 1967 году, когда его застали «плохо поющим в офисе». Этот случай заставил его понять, что улучшить непрофессиональное пение можно при помощи минусовки.
Нэгиси так и не запатентовал свое изобретение Sparko Box. Зато ему принадлежит изобретение термина «караоке»: он получился после соединения слов «пустой» и «оркестр».
В России каждый третий взрослый заявил, что что пение приносит радость, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Звук».
Отмечается, что 64% россиян время от времени ходят в караоке. Чаще всего исполняют песни групп «Руки Вверх», «Король и шут», «Ария» и композиции Григория Лепса.
Организатор нашумевшей «Барби-вечеринки» Аника Керимова в эфире НСН восхитилась группой «Руки вверх!» и красавчиком Шнуровым, песни которого исполняют в караоке.
«"Руки Вверх!" - это моя молодость, они такую популярность сейчас набирают, собирают стадионы, они таки молодцы... Шнуров хорошо одевается, он красавчик, хорошо выглядит, его песни все любят, в караоке поют, это показатель. Я бы сходила с удовольствием на концерт "Ленинграда"», - сказала основатель и владелец Дома моды «Аника Керимова».
По данным опроса, 43% россиян поет несколько раз в неделю, 27% делает это ежедневно. Половина респондентов сообщила, что чаще всего поют дома. Еще 28% опрошенных исполняет песни в автомобиле, 8% чаще поют в душе, при этом для трети респондентов место не имеет значения. Самыми необычными локациями для пения стали салоны красоты (28%) и офисные переговорные (22%).
Внимание окружающих важно для каждого шестого опрошенного (17%). Треть респондентов (36%) отметили, что просто наслаждаются процессом.
Ранее уголовное дело возбудили в отношении певца Витаса (Виталия Грачёва) по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Речь идёт о конфликте в караоке-клубе в центре Москвы, когда Витас применил газовый баллончик против своего оппонента, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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