«Индекс караоке»: Популярность артистов «измеряют» в клубах

В России каждый третий взрослый заявил, что что пение приносит радость, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Звук».



Отмечается, что 64% россиян время от времени ходят в караоке. Чаще всего исполняют песни групп «Руки Вверх», «Король и шут», «Ария» и композиции Григория Лепса.

Организатор нашумевшей «Барби-вечеринки» Аника Керимова в эфире НСН восхитилась группой «Руки вверх!» и красавчиком Шнуровым, песни которого исполняют в караоке.



«"Руки Вверх!" - это моя молодость, они такую популярность сейчас набирают, собирают стадионы, они таки молодцы... Шнуров хорошо одевается, он красавчик, хорошо выглядит, его песни все любят, в караоке поют, это показатель. Я бы сходила с удовольствием на концерт "Ленинграда"», - сказала основатель и владелец Дома моды «Аника Керимова».