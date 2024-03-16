«Индекс караоке»: Популярность артистов «измеряют» в клубах

Если песни артистов поют в караоке, это говорит о популярности исполнителя, считает Аника Керимова.

На 101 году жизни скончался создатель одиного из первых прототипов караоке Сигеити Нэгиси, передает NME

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По словам дочери предпринимателя, мужчина умер по естественным причинам после падения.

Нэгиси придумал караоке Sparko Box в 1967 году, когда его застали «плохо поющим в офисе». Этот случай заставил его понять, что улучшить непрофессиональное пение можно при помощи минусовки.

Нэгиси так и не запатентовал свое изобретение Sparko Box. Зато ему принадлежит изобретение термина «караоке»: он получился после соединения слов «пустой» и «оркестр».

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В России каждый третий взрослый заявил, что что пение приносит радость, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Звук».

Отмечается, что 64% россиян время от времени ходят в караоке. Чаще всего исполняют песни групп «Руки Вверх», «Король и шут», «Ария» и композиции Григория Лепса.

Организатор нашумевшей «Барби-вечеринки» Аника Керимова в эфире НСН восхитилась группой «Руки вверх!» и красавчиком Шнуровым, песни которого исполняют в караоке.

«"Руки Вверх!" - это моя молодость, они такую популярность сейчас набирают, собирают стадионы, они таки молодцы... Шнуров хорошо одевается, он красавчик, хорошо выглядит, его песни все любят, в караоке поют, это показатель. Я бы сходила с удовольствием на концерт "Ленинграда"», - сказала основатель и владелец Дома моды «Аника Керимова».

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По данным опроса, 43% россиян поет несколько раз в неделю, 27% делает это ежедневно. Половина респондентов сообщила, что чаще всего поют дома. Еще 28% опрошенных исполняет песни в автомобиле, 8% чаще поют в душе, при этом для трети респондентов место не имеет значения. Самыми необычными локациями для пения стали салоны красоты (28%) и офисные переговорные (22%).

Внимание окружающих важно для каждого шестого опрошенного (17%). Треть респондентов (36%) отметили, что просто наслаждаются процессом.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении певца Витаса (Виталия Грачёва) по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Речь идёт о конфликте в караоке-клубе в центре Москвы, когда Витас применил газовый баллончик против своего оппонента, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
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