В Китае из караоке стали изымать песни с вредоносным содержанием
Министерство культуры и туризма Китая запретило исполнять в караоке-барах песни вредоносным содержанием. Соответствующее постановление ведомства вступило в силу с 1 октября, сообщает ТАСС.
Китайские власти отнесли к вредоносным песни, в которых пропагандируется развратный образ жизни, упоминаются азартные игры, насилие и наркотики. Кроме того, под запрет попали произведения, в которых содержится клевета на тех или иных представителей общественности, неуважение к религии и традициям.
Подобные произведения в КНР теперь считаются подрывающими суверенитет и единство нации, наносящими урон национальным интересам и государственной безопасности страны.
Ранее в Екатеринбурге руководство караоке-бара «Голос Огонька» запретило исполнять все песни рэперов Тимати и Гуфа.
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