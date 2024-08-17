Хинштейн разъяснил Пригожину свою идею лишить роялти артистов-иноагентов

«Похоже, правда, что моих постов на эту тему он не читал, потому что его «критика» — ничего общего с моими словами не имеет. <..> Еще раз повторяю: я не предлагал и не предлагаю никого блокировать или запрещать. Речь идёт исключительно о запрете отчислений (роялти) с российских музыкальных сервисов тем музыкантам-иноагентам, кто вступил в открытое противостояние со своей страной. Их «творчество» при этом — может оставаться доступным для прослушивания и скачивания», - написал Хинштейн.

По его словам, в случае реализации инициативы авторы, не признанные иноагентами, не пострадают.



«Мои предложения не затрагивают «неповинных» авторов композиций или их правообладателей, включая продюсеров: в том случае, конечно, если они также не признаны иноагентами», - уточнил депутат.

Накануне экс-продюсер группы «Мумий Тролль» и певицы Земфиры (признана в РФ иноагентом) Леонид Бурлаков в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что идея лишить иноагентов монетизации на российских стриминговых платформах - политический шаг, так как большая часть таких артистов уже перешла на западные сервисы.

