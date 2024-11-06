Фестиваль «Порог Восприятия Звука» пройдет в Москве
Благотворительный фестиваль-шоукейс «Порог Восприятия Звука» пройдет в московском клубе «Урбан» 8 и 9 декабря. Помимо коллективов «Короткая любовь», «Бонд с кнопкой», «Я Софа» и других исполнителей, на площадке выступит специальный гость, которого объявят в начале декабря.
Билет можно приобрести только на оба дня. В первый день гостей порадуют признанные звезды инди-сцены, такие, как «Другдиджея», «Деревянные Киты», «Несладко» и «Бонд с кнопкой». Во второй день на сцене появятся менее известные, но ярко заявившие о себе группы: «Я Софа», «Другое дело», «Короткая любовь» и другие. Также 9 декабря выступит секретный гость.
Всю прибыль перечислят в Российский Красный Крест для помощи пострадавшим жителям Белгородской и Курской областей.
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