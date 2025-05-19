«Балет и театр с изюминкой!»: Каким будет стадионный дебют Анны Асти
Анна Асти заявила спецкору НСН, что представит новый альбом уже в конце мая, а ее дебютный «стадионник» станет настоящим театральным представлением.
Певица Анна Асти рассказала специальному корреспонденту НСН, что ее дебютный стадионный концерт будет очень насыщенным, а зрители услышат артистку совершенно другой.
Летом 2025 года артистка представит в Москве и Санкт-Петербурге новое шоу под названием «Царица». Выступление в столице пройдет 14 июня на «ВЭБ Арене», а через неделю состоится концерт на «СКА Арене» в городе на Неве. Ожидается, что стадионные шоу соберут больше 50 тысяч зрителей. Певица представит там не только известные хиты, но и новые композиции. Асти призналась, что ради целостности шоу пришлось пожертвовать некоторыми старыми песнями.
«В конце месяца выйдет новый альбом, в котором будет девять треков. На десятый меня не хватило. В этом альбоме вы меня услышите совершенно другой. Песни не будут похожи ни на одну другую. По поводу концерта: некоторыми песнями приходиться жертвовать ради новых, ведь мы не можем выступать три-четыре часа. Танцоры не железные, мой голос - тоже. Концертная программа планируется очень насыщенная. Мы хотим показать еще больше голоса, больше танцев, больше интересных номеров, больше музыки», - сказала певица на пресс-конференции.
В свою очередь режиссер и хореограф шоу «Царица» Веро Кузьменко заявила, что на сцене стадионов будет представлено настоящее театральное шоу.
«Этот концерт станет стадионным дебютом Анны. Это будет большое действие, непохожее на обычный концерт. Мы стараемся видоизменять треки, делать красивые переходы, чтобы в номерах участвовал балет. Причем балет не просто выйдет и потанцует на спиной, как все привыкли. Это будет большое театральное представление! У нас 26 танцоров, которые будут работать почти все песни подряд. У нас был большой кастинг, мы долго отбирали самых талантливых и профессиональных ребят. Мы сейчас довольны составом. Репетируем каждый день», - добавила Кузьменко.
Саунд-продюсер шоу «Царица» Андрей Перевертень отметил, что на концерте будут представлены 25 треков в необычном звучании.
«На концерте будет 25 треков. Мы любим переосмыслять и саунд, и звучание в принципе, потому что считаем, что всегда все должно быть с изюминкой. Мы все время хотим что-то менять. Будет очень интересный материал. Это те же треки, которые все хорошо знают, но в другой стилистике. Мы сохраняем структуру, настроение и подачу трека, добавляя что-то новое и необычное», - сказал Перевертень.
Ранее лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал «Радиоточке НСН», что коллектив, собравший в марте 65 тысяч зрителей на пяти концертах на «ВТБ Арене», не будет замахиваться на десять выступлений, а представит к своему 30-летию 360-градусное шоу.
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