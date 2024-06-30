За ночь в России уничтожили 36 украинских беспилотников
30 июня 202409:02
Российские средства ПВО минувшей ночью уничтожили 36 беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны России.
Это произошло над Курской, Липецкой, Воронежской, Брянской, Орловской и Белгородской областями.
Как заявил в Telegram глава Липецкой области Игорь Артамонов, девять украинских беспилотников сбили над промозоной Липецка. Один из фрагментов упал на крышу жилого частного дома, никто не пострадал.
Ранее три человека были ранены после атаки дрона ВСУ на автомобили в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- КНДР: США, Япония и Южная Корея создали «азиатскую НАТО»
- За ночь в России уничтожили 36 украинских беспилотников
- СМИ: Спонсоры Демпартии обсуждают отстранение Байдена от выборов
- Орбиту МКС подняли на 1,36 км
- СМИ: Авантюра Макрона с досрочными выборами потерпела фиаско
- Госдума исключила введение выплат ко Дню семьи, любви и верности
- Байден заявил жене, что не знает, что произошло на дебатах с Трампом
- Кеннеди-младший заявил, что экономика РФ стала сильнее из-за санкций США
- Сальдо сообщил о сокращении времени комендантского часа в Херсонской области
- В Crocus Group заявили, что периметр сгоревшего «Крокуса» необходимо восстановить
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru