За ночь в России уничтожили 36 украинских беспилотников

Российские средства ПВО минувшей ночью уничтожили 36 беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны России.

Минобороны: Над четырьмя регионами сбили шесть беспилотников ВСУ

Это произошло над Курской, Липецкой, Воронежской, Брянской, Орловской и Белгородской областями.

Как заявил в Telegram глава Липецкой области Игорь Артамонов, девять украинских беспилотников сбили над промозоной Липецка. Один из фрагментов упал на крышу жилого частного дома, никто не пострадал.

Ранее три человека были ранены после атаки дрона ВСУ на автомобили в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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