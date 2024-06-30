За ночь в России уничтожили 36 украинских беспилотников

Это произошло над Курской, Липецкой, Воронежской, Брянской, Орловской и Белгородской областями.

Как заявил в Telegram глава Липецкой области Игорь Артамонов, девять украинских беспилотников сбили над промозоной Липецка. Один из фрагментов упал на крышу жилого частного дома, никто не пострадал.

Ранее три человека были ранены после атаки дрона ВСУ на автомобили в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

