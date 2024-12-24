ВСУ попытались атаковать военный аэродром в Ростове

Было сбито больше восьми беспилотников. Из-за упавших обломков в лесополосе начался пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Минобороны России позже заявили, что ПВО сбила девять дронов над Ростовской областью и два — над акваторией Азовского моря.

Ранее системы ПВО сбили три украинских дрона над Крымом за 40 минут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

