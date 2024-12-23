Системы ПВО сбили три украинских дрона над Крымом за 40 минут
Российские силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотных летательных аппарата Украины над Крымом. В Минобороны сообщили, что атака была нейтрализована за 40 минут — с 16:50 до 17:30 мск.
В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя уточнили, что морской пассажирский транспорт временно прекратил движение, но его работа была возобновлена к 19:20.
При этом движение по Крымскому мосту, как заявляют власти, оставалось без изменений.
21 декабря российские военные сбили три украинских дрона над Крымом за 30 минут. Тогда также сообщалось о временной приостановке движения морского пассажирского транспорта в Севастополе, однако мост продолжал функционировать в штатном режиме, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru