Системы ПВО сбили три украинских дрона над Крымом за 40 минут

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотных летательных аппарата Украины над Крымом. В Минобороны сообщили, что атака была нейтрализована за 40 минут — с 16:50 до 17:30 мск.

В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя уточнили, что морской пассажирский транспорт временно прекратил движение, но его работа была возобновлена к 19:20.

Три украинских беспилотника сбили над территорией Крыма

При этом движение по Крымскому мосту, как заявляют власти, оставалось без изменений.

21 декабря российские военные сбили три украинских дрона над Крымом за 30 минут. Тогда также сообщалось о временной приостановке движения морского пассажирского транспорта в Севастополе, однако мост продолжал функционировать в штатном режиме, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:БеспилотникиКрымПВО

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