ВСУ открыли массированный огонь по Энергодару

Украинские войска открыли массированный огонь по Энергодару, расположенному рядом с Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба городской администрации в своём Telegram-канале.

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«Вооружённые формирования киевского режима открыли массированный огонь по району города Энергодара», - говорится в сообщении.

Местные власти призвали жителей не паниковать и переместиться в безопасное место.

Ранее в ГУ МВД Запорожской области заявили, что двое сотрудников Запорожской АЭС оказались украинскими наводчиками и были задержаны в Энергодаре.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУОбстрелАЭС
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