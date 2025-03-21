Приказ Путина по запрету ударов по энергетике Украины действует

Приказ президента РФ Владимира Путина о запрете ударов по украинской энергетической инфраструктуре продолжает действовать, несмотря на действия Киева. Об этом заявил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

ВСУ атаковали газоизмерительную станцию «Суджа»

По его словам, Киев является очевидным виновником взрыва на газоизмерительной станции в Судже Курской области. По мнению Пескова, слову президента Украины Владимира Зеленского доверять нельзя, и это все видят по многочисленным сообщениям СМИ.

СКР ранее сегодня возбудил уголовное дело о теракте в связи с подрывом украинскими военнослужащими газораспределительной станции «Суджа».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДмитрий Песков

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