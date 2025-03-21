Приказ Путина по запрету ударов по энергетике Украины действует

По его словам, Киев является очевидным виновником взрыва на газоизмерительной станции в Судже Курской области. По мнению Пескова, слову президента Украины Владимира Зеленского доверять нельзя, и это все видят по многочисленным сообщениям СМИ.

СКР ранее сегодня возбудил уголовное дело о теракте в связи с подрывом украинскими военнослужащими газораспределительной станции «Суджа».

