Военкор Котенок: Массированный удар ВСУ по Курску нанесен впервые с начала СВО

«Противник, что называется, входит во вкус», — написал он. Силы ПВО сбили более десяти целей, среди которых ракеты и беспилотники. По предварительной информации, применялись ATACMS и ракеты чешского производства для реактивных систем залпового огня Vampire, отметил Котенок.

Ранее стало известно, что армия России дала жесткий ответ на действия Вооруженных сил Украины в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

