Военкор Котенок: Массированный удар ВСУ по Курску нанесен впервые с начала СВО
Отраженный силами противовоздушной обороны удар Украины по Курску является самым массированным с начала специальной военной операции, сообщил в Telegram военный корреспондент Юрий Котенок.
«Противник, что называется, входит во вкус», — написал он. Силы ПВО сбили более десяти целей, среди которых ракеты и беспилотники. По предварительной информации, применялись ATACMS и ракеты чешского производства для реактивных систем залпового огня Vampire, отметил Котенок.
Ранее стало известно, что армия России дала жесткий ответ на действия Вооруженных сил Украины в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru