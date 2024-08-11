В Липецкой области продолжают обезвреживать обломки беспилотников

В Липецкой области продолжают обезвреживать обломки беспилотных летательных аппаратов Украины после атаки, сообщил в Telegram глава Липецкой области Игорь Артамонов.

Умер один из пострадавших при атаке ВСУ на Липецкую область

Так он прокомментировал громкие хлопки, которые услышали местные жители. Артамонов призвал не волноваться, указав, что безопасности населения ничего не угрожает.

Тем временем, в Липецке подготовили еще девять пунктов временного размещения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/avbogomaz
ТЕГИ:УкраинаВСУБеспилотники

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