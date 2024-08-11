В Липецкой области продолжают обезвреживать обломки беспилотников
11 августа 202404:31
В Липецкой области продолжают обезвреживать обломки беспилотных летательных аппаратов Украины после атаки, сообщил в Telegram глава Липецкой области Игорь Артамонов.
Так он прокомментировал громкие хлопки, которые услышали местные жители. Артамонов призвал не волноваться, указав, что безопасности населения ничего не угрожает.
Тем временем, в Липецке подготовили еще девять пунктов временного размещения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru