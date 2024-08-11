В Липецкой области продолжают обезвреживать обломки беспилотников

Так он прокомментировал громкие хлопки, которые услышали местные жители. Артамонов призвал не волноваться, указав, что безопасности населения ничего не угрожает.

Тем временем, в Липецке подготовили еще девять пунктов временного размещения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

