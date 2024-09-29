В Воронеже из-за БПЛА произошло возгорание в ЖК

На Московском проспекте падающий беспилотник попал в жилой комплекс, произошло возгорание.

Кроме того, зафиксирован один пожар в жилой застройке в левобережной части города. Еще несколько сбитых беспилотников горят на земле на окраинах Воронежа и за его пределами.

Ранее над Ростовской и Белгородской областями сбили девять беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

