В Воронеже из-за БПЛА произошло возгорание в ЖК
29 сентября 202407:01
Несколько сбитых беспилотных летательных аппаратов Украины упало в Воронеже и пригороде, сообщил в Telegram глава региона Александр Гусев.
На Московском проспекте падающий беспилотник попал в жилой комплекс, произошло возгорание.
Кроме того, зафиксирован один пожар в жилой застройке в левобережной части города. Еще несколько сбитых беспилотников горят на земле на окраинах Воронежа и за его пределами.
Ранее над Ростовской и Белгородской областями сбили девять беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru