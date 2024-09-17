В Волгограде вынужденно сел самолет Москва-Минеральные Воды
Следовавший по маршруту Москва-Минеральные Воды самолет вынужденно сел в Волгограде. Об этом рассказала представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова в беседе с РИА Новости.
«17 сентября 2024 года рейс SU1338 авиакомпании Аэрофлот... совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 08.30», — сообщила представитель авиагавани.
Голодова уточнила, что борт сел в волгоградском аэропорту из-за плохого самочувствия пассажира.
Ранее в Челябинске совершил посадку следовавший из Новосибирска самолет авиакомпании S7, на борту которого умер 64-летний мужчина. По предварительным данным, пассажир скончался из-за инфаркта, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украина выпустила ракету по Курской области
- С космодрома Плесецк запустили ракету «Ангара-1.2» с военными спутниками
- В Волгограде вынужденно сел самолет Москва-Минеральные Воды
- Кафельников заявил о деградации тенниса в России
- На Урале ФСБ предотвратила покушение на руководителя предприятия ОПК
- На Земле зафиксирована сильная магнитная буря
- В Приамурье обнаружили место крушения вертолета Robinson R66
- Трамп заявил, что Россия и КНР обогнали США в космосе
- СМИ: Минэк прогнозирует снижение инфляции к концу сентября
- Алаудинов сообщил об уничтожении пехоты ВСУ на Суджанском направлении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru