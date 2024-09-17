В Волгограде вынужденно сел самолет Москва-Минеральные Воды

Следовавший по маршруту Москва-Минеральные Воды самолет вынужденно сел в Волгограде. Об этом рассказала представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова в беседе с РИА Новости.

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«17 сентября 2024 года рейс SU1338 авиакомпании Аэрофлот... совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 08.30», — сообщила представитель авиагавани.

Голодова уточнила, что борт сел в волгоградском аэропорту из-за плохого самочувствия пассажира.

Ранее в Челябинске совершил посадку следовавший из Новосибирска самолет авиакомпании S7, на борту которого умер 64-летний мужчина. По предварительным данным, пассажир скончался из-за инфаркта, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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