Рейс Ереван-Москва совершил вынужденную посадку в Астрахани
Самолет компании «Аэрофлот», летевший из Еревана в Москву, ночью 16 сентября вынужденно сел в Астрахани в связи с плохим самочувствием пассажира. Об этом заявила представитель астраханской авиагавани Анастасия Голодова.
«Рейс SU1869... совершил вынужденную посадку в аэропорту Астрахани в 02:12 (01:12 мск) по причине плохого самочувствия одного из пассажиров... Вылет рейса по маршруту назначен на 14:00 (13:00 мск)», — подчеркнула представитель аэропорта.
По словам Голодовой, пассажира сняли с рейса и передали в городское медицинское учреждение.
Ранее в Афинах совершил экстренную посадку рейс Ларнака-Братислава, известно, что у самолета треснуло лобовое стекло в кабине пилота, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru