В Турции произошло новое землетрясение
Жители Турции вновь ощутили подземные толчки, передают СМИ.
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в юго-восточной провинции Хатай. Очаг подземных толчков располагался на глубине 9 километров.
По данным РИА Новости, в провинции обрушилось несколько зданий. О жертвах и пострадавших не сообщается.
Число жертв двух мощных землетрясений в Турции на 16 февраля превысило 36 тысяч. Пострадавшими числятся 108 тысяч человек.
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло 16 февраля в Хорватии. Очаг находился на глубине 10 километров.
Также подземные толчки ощущали жители Филиппин, пишет НСН.
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