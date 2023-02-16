В Турции произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в юго-восточной провинции Хатай. Очаг подземных толчков располагался на глубине 9 километров.

По данным РИА Новости, в провинции обрушилось несколько зданий. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Число жертв двух мощных землетрясений в Турции на 16 февраля превысило 36 тысяч. Пострадавшими числятся 108 тысяч человек.

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло 16 февраля в Хорватии. Очаг находился на глубине 10 километров.

Также подземные толчки ощущали жители Филиппин, пишет НСН.

