Землетрясение произошло у берегов Филиппин
У берегов в центральной части Филиппин произошло землетрясение, сообщают СМИ со ссылкой на Геологическую службу США.
Подземные толчки магнитудой 6,1 произошли у острова Лусон в 18:10 по московскому времени.
Эпицентр находится в 11 километрах от населенного пункта Миага. Уточняется, что очаг землетрясения располагался на глубине около 20 километров.
Спрос на путешествия в Турцию рухнул на 25% после разрушительного землетрясения, сообщила ранее газета «Коммерсант». Туристы опасаются новых подземных толчков. Также они недовольны тем, что власти республики размещают пострадавших в гостиницах, передает НСН.
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