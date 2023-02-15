Землетрясение произошло у берегов Филиппин

У берегов в центральной части Филиппин произошло землетрясение, сообщают СМИ со ссылкой на Геологическую службу США.

Российские ученые нашли способ предсказывать место землетрясения

Подземные толчки магнитудой 6,1 произошли у острова Лусон в 18:10 по московскому времени.

Эпицентр находится в 11 километрах от населенного пункта Миага. Уточняется, что очаг землетрясения располагался на глубине около 20 километров.

Спрос на путешествия в Турцию рухнул на 25% после разрушительного землетрясения, сообщила ранее газета «Коммерсант». Туристы опасаются новых подземных толчков. Также они недовольны тем, что власти республики размещают пострадавших в гостиницах, передает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗемлетрясениеФилиппиныПроисшествия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры