Землетрясение произошло у берегов Филиппин

Подземные толчки магнитудой 6,1 произошли у острова Лусон в 18:10 по московскому времени.

Эпицентр находится в 11 километрах от населенного пункта Миага. Уточняется, что очаг землетрясения располагался на глубине около 20 километров.

Спрос на путешествия в Турцию рухнул на 25% после разрушительного землетрясения, сообщила ранее газета «Коммерсант». Туристы опасаются новых подземных толчков. Также они недовольны тем, что власти республики размещают пострадавших в гостиницах, передает НСН.

