Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Хорватии

Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, а эпицентр располагался в 4 км к востоку от города Крк.

Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Ранее сообщалось, что Российские ученые нашли способ предсказывать место землетрясения. На данный момент ученые тестируют этот новый подход и проверяют его в различных геодинамических условиях. Заявка на регистрацию изобретения и выдачу патента уже подана в «Роспатент», отмечает «Наука в Сибири».

