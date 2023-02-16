Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Хорватии

В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

На Камчатке произошло третье за сутки землетрясение

Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, а эпицентр располагался в 4 км к востоку от города Крк.

Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Ранее сообщалось, что Российские ученые нашли способ предсказывать место землетрясения. На данный момент ученые тестируют этот новый подход и проверяют его в различных геодинамических условиях. Заявка на регистрацию изобретения и выдачу патента уже подана в «Роспатент», отмечает «Наука в Сибири».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗемлетрясениеХорватия
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