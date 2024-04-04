В Тульской области уничтожили два БПЛА

Российские средства противоракетной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата над Тульской областью, сообщает РИА Новости.

Старовойт: в небе над Курском сбили два украинских беспилотника

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

На месте организовано реагирование экстренных служб.

Ранее пять беспилотников ВСУ были сбиты в Белгородской и Курской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/avbogomaz
ТЕГИ:ВСУБеспилотники

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