Старовойт: в небе над Курском сбили два украинских беспилотника

Сбито два украинских беспилотника. Губернатор поблагодарил военных и призвал граждан сообщать о находке обломков по телефону 112.

«Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред», - написал он.

По данным Минобороны РФ, за последние сутки российские силы ПВО уничтожили 195 украинских беспилотников. Также сбит 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и Vampire, передает «Радиоточка НСН».

