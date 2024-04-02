Старовойт: в небе над Курском сбили два украинских беспилотника

В Курске и Курском районе вечером 2 апреля работает противовоздушная оборона, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

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Сбито два украинских беспилотника. Губернатор поблагодарил военных и призвал граждан сообщать о находке обломков по телефону 112.

«Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред», - написал он.

По данным Минобороны РФ, за последние сутки российские силы ПВО уничтожили 195 украинских беспилотников. Также сбит 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и Vampire, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Правительства и губернатора Курской области
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