Старовойт: в небе над Курском сбили два украинских беспилотника
В Курске и Курском районе вечером 2 апреля работает противовоздушная оборона, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.
Сбито два украинских беспилотника. Губернатор поблагодарил военных и призвал граждан сообщать о находке обломков по телефону 112.
«Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред», - написал он.
По данным Минобороны РФ, за последние сутки российские силы ПВО уничтожили 195 украинских беспилотников. Также сбит 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и Vampire, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru