СК возбудил уголовное дело после побега заключенных из ИК в Липецкой области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности сотрудников ФСИН после побега шести заключенных из исправительной колонии №2 в Липецкой области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По версии следствия, преступники могли сбежать из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками учреждения своих обязанностей. Отмечается, что выяснением обстоятельств занимается Второй отдел по расследованию особо важных дел.