СК возбудил уголовное дело после побега заключенных из ИК в Липецкой области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности сотрудников ФСИН после побега шести заключенных из исправительной колонии №2 в Липецкой области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По версии следствия, преступники могли сбежать из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками учреждения своих обязанностей. Отмечается, что выяснением обстоятельств занимается Второй отдел по расследованию особо важных дел.

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Согласно информации источника, до этого ИК-2 уже была замечена в скандале в связи с тем, что туда пытались провести телефоны и запрещенные вещества.

Утром 26 октября стало известно, что шестеро заключенных сбежали из ИК-2 в Липецкой области, вырыв подкоп, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным RT, все сбежавшие являются уроженцами Средней Азии.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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