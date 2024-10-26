После побега заключенных из ИК-2 в Липецкую область выехала комиссия ФСИН

После побега заключенных из исправительной колонии №2 в Липецкой области в регион выехали сотрудники центрального аппарата ФСИН. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН России.

Отмечается, что в состав группы для организации поисков вошли сотрудники ведомственного отдела розыска, которые примут участие в оперативных мероприятиях.

В настоящий момент в городе создан штаб по поиску сбежавших.

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Отсутствие шестерых заключенных в ИК-2 сотрудники учреждения обнаружили утром 26 октября. По предварительным данным, они покинули здание через подкоп. Сотрудники правоохранительных органов в настоящий момент проверяют дома в ближайших к ИК населенных пунктах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту халатности сотрудников ФСИН после побега заключенных.