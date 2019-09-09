Памфилова готова взять напавшего на нее мужчину на работу

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова сообщила, что могла бы дать мужчине, который на нее напал, работу. По ее словам, он мог бы подработать, например, дворником, передает ТАСС.

«Может, работу какую-нибудь предложила, может, что-то где-то подмел бы, еще бы заработал пару рублей на хлеб», — цитирует Ura.ru главу ЦИК.

Злоумышленника, которым оказался 36-летний уроженец Казахстана, правоохранительные органы задержали 7 сентября. Мужчина приехал в Россию на заработки, но долго не мг найти работу. Он рассказал, что пробрался в дом Памфиловой, чтобы найти какую-нибудь еду. Он также признался, что не знает, в чье жилище лезет. После этого глава ЦИК заявила, что не отказала бы голодному человеку в еде.

Нападение на дом Эллы Памфиловой в Подмосковье произошло в ночь на 6 сентября. Преступник влез через окно на террасу дома, несколько раз ударил Памфилову электрошокером и сбежал, ничего не взяв. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой с незаконным проникновением в жилище»).



