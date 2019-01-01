В Совфеде раскрыли причины смерти мальчика в амурском лагере

По его словам, особую бдительность необходимо проявлять родителям. Им сенатор посоветовал следить за малейшими симптомами, в том числе появление у подростка усталости, одышки, синеватого цвета губ.

«На это всегда нужно реагировать. Даже малейшие признаки должны быть поводом к какому-то дополнительному обследованию. Электрокардиографию нужно делать», — рекомендовал собеседник НСН.

Также родителям посоветовали иметь в виду такие факторы, как курение, прием энергетических напитков и наркотических средств. Все это может вызвать острую сердечную недостаточность и скоропостижную смерть, причины который могут остаться не раскрытыми даже при посмертном исследовании, отметил Владимир Круглый.

«К детям и подросткам должно быть очень большое внимание. И не всегда персонал в лагере или кто-то из учителей в школе виноват в смерти этого ребенка. Бывают такие случаи, когда предусмотреть это невозможно. Надо разбираться конкретно в каждом случае», — подчеркнул сенатор.

В то же время можно говорить о системных причинах таких трагедий, в числе которых чрезмерное использование гаджетов и сидячий образ жизни, добавил он.

«У нас сейчас поколение детей, которые очень много времени проводят, сидя возле компьютера. Очень много у нас детей с излишним весом. Это тоже бич поколения. Повышенное артериальное давление у подростков бывает. Все эти факторы, конечно, приводят к возможной острой сердечной недостаточности. Тут системная проблема. Конечно, можно и легко посоветовать, чтобы дети больше времени проводили на воздухе, либо вели более здоровый образ жизни, занимались физкультурой, спортом, меньше ели всяких вредных продуктов, чипсов и так далее. Но тут очень комплексная проблема. Очень много зависит и от семьи, какие в семьи традиции питания, воспитания, и конечно, нужны очень большие усилия и в семье, и в школе, и всего общества, чтобы уменьшить влияние многочисленных гаджетов, с которыми дети проводят очень много времени», — посетовал собеседник НСН.

Владимир Круглый пояснил, что планшеты и телефоны, которые у многих детей сегодня есть со времен детского сада, опасны не только прямым влиянием на мозг, но и электромагнитным излучением, которое даже в малых дозах приносит определенный вред здоровью. Сенатор отметил, что этот немаловажный фактор риска нуждается в дополнительном изучении.

В конце мая в одном из учебных заведений в Чебоксарах скончалась школьница во время сдачи ЕГЭ по математике. В Минздраве Чувашии подтвердили смерть выпускницы, сообщив, что у нее был врождённый порок сердца. Во время написания экзаменационной работы девушке стало плохо, она вышла в коридор. В ходе необходимых реанимационных мероприятий медикам так и не удалось спасти ученицу.

