В Совфеде раскрыли причины смерти мальчика в амурском лагере
Врач-педиатр и член Совета Федерации по социальной политике в эфире НСН призвал родителей тщательнее следить за детьми с аномалиями.
В детском лагере в Амурской области во время утренней зарядки скончался мальчик. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, инцидент произошел в лагере «Колосок» в воскресенье утром. Отмечается, что медики оказали ребенку 2005 года рождения необходимые реанимационные мероприятия, но безуспешно. Предварительной версией смерти подростка называется сердечное заболевание. По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», а прокуратура Амурской области начала проверку.
Причины происшествия выясняются, однако уже сейчас можно говорить о том, что за подростками с теми или иными заболеваниями необходимо более тщательное наблюдение, заявил в эфире НСН врач-педиатр, член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.
«Если у ребенка выявляется какое-то заболевание, отклонение, какая-то сердечная аномалия, даже малая, к нему должен быть индивидуальный подход. Если в общем говорить, то причины такой внезапной смерти на уроках физкультуры, на тренировках, на соревнованиях, должны быть очень-очень индивидуальны. Во время хоккейных матчей бывает смерть подростков и взрослых людей от острой сердечной недостаточности. Как предположить такое? Спортсмены у нас наблюдаются максимально интенсивно и, тем не менее, такие случаи происходят. Не все возможно предусмотреть, не все возможно предвидеть. При этом конечно очень важна система не спонсированного наблюдения за детьми и особенно за теми, у которых есть какая-то патология сердечно-сосудистой системы», — заявил врач-педиатр.
По его словам, особую бдительность необходимо проявлять родителям. Им сенатор посоветовал следить за малейшими симптомами, в том числе появление у подростка усталости, одышки, синеватого цвета губ.
«На это всегда нужно реагировать. Даже малейшие признаки должны быть поводом к какому-то дополнительному обследованию. Электрокардиографию нужно делать», — рекомендовал собеседник НСН.
Также родителям посоветовали иметь в виду такие факторы, как курение, прием энергетических напитков и наркотических средств. Все это может вызвать острую сердечную недостаточность и скоропостижную смерть, причины который могут остаться не раскрытыми даже при посмертном исследовании, отметил Владимир Круглый.
«К детям и подросткам должно быть очень большое внимание. И не всегда персонал в лагере или кто-то из учителей в школе виноват в смерти этого ребенка. Бывают такие случаи, когда предусмотреть это невозможно. Надо разбираться конкретно в каждом случае», — подчеркнул сенатор.
В то же время можно говорить о системных причинах таких трагедий, в числе которых чрезмерное использование гаджетов и сидячий образ жизни, добавил он.
«У нас сейчас поколение детей, которые очень много времени проводят, сидя возле компьютера. Очень много у нас детей с излишним весом. Это тоже бич поколения. Повышенное артериальное давление у подростков бывает. Все эти факторы, конечно, приводят к возможной острой сердечной недостаточности. Тут системная проблема. Конечно, можно и легко посоветовать, чтобы дети больше времени проводили на воздухе, либо вели более здоровый образ жизни, занимались физкультурой, спортом, меньше ели всяких вредных продуктов, чипсов и так далее. Но тут очень комплексная проблема. Очень много зависит и от семьи, какие в семьи традиции питания, воспитания, и конечно, нужны очень большие усилия и в семье, и в школе, и всего общества, чтобы уменьшить влияние многочисленных гаджетов, с которыми дети проводят очень много времени», — посетовал собеседник НСН.
Владимир Круглый пояснил, что планшеты и телефоны, которые у многих детей сегодня есть со времен детского сада, опасны не только прямым влиянием на мозг, но и электромагнитным излучением, которое даже в малых дозах приносит определенный вред здоровью. Сенатор отметил, что этот немаловажный фактор риска нуждается в дополнительном изучении.
В конце мая в одном из учебных заведений в Чебоксарах скончалась школьница во время сдачи ЕГЭ по математике. В Минздраве Чувашии подтвердили смерть выпускницы, сообщив, что у нее был врождённый порок сердца. Во время написания экзаменационной работы девушке стало плохо, она вышла в коридор. В ходе необходимых реанимационных мероприятий медикам так и не удалось спасти ученицу.
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