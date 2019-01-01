Онищенко смешил, Зайцев пугал, а школота возбуждала Телеграм
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Балканское обострение
Во вторник вооруженные формирования косовских албанцев провели спецоперацию в районах проживания этнических сербов. В результате пострадали два сотрудника официальной полиции и в ходе задержания получил серьезные травмы сотрудник миссии ООН - россиянин Михаил Краснощеков. Сербские вооруженные силы были приведены в боеготовность. Дальнейших столкновений удалось избежать, а российский МИД добился освобождения россиянина и помещения его в больницу Белграда. Телеграм-каналы широко обсуждали тревожные новости из Косово, на фоне заявлений Президента Сербии Александра Вучича об утрате контроля над регионом со стороны Белграда. В соцсетях россияне гневно реагировали на действия албанцев и призывали к проведению военной операции.
«Мастер пера» считает, что инцидент - это лишь начало в большой игре:
«Начинается новая активная фаза балканской политической партии, завязанной на интересы целого ряда акторов, включая Газпром, Россию, Китай, Один пояс- один путь».
«АДЕКВАТ» придерживается другого мнения:
«Процентов 99 за то, что сейчас рассосется столь же бесследно, сколь внезапно взбурлило. Но поскольку бурления не первые и далеко не последние, а резьбу на Балканах срывает всегда внезапно, в долгосрочной перспективе весьма высока вероятность, что конфликт разогреется в лучших местных традициях, даже если интересам главного зарубпартнера в соответствующий момент это не будет отвечать ни капли».
Тина Канделаки обращается к «диванным войскам», требующим в комментариях в соцсетях отправить в Косово российский спецназ:
«Нет такого количества русской крови, которая могла бы утолить жажду этих воинов от Интернета. Они живут в условиях мира, который для них отстояли миллионы предков, и совершенно его не ценят. Ни один действительно воевавший человек не хочет никакого повторения. Я считаю, что всю эту милитаристскую риторику необходимо пресекать, потому что случись что, военкомат этих писателей днем с огнем не сыщет. Учитесь отвечать за свои слова, господа провокаторы».
«Доктор прописал» считает вполне справедливым возмущение граждан действиями албанской полиции, однако, тоже пытается остудить «горячие головы»:
«Вот такой вопрос - какая из этих стран НАТО согласится пропустить через свое воздушное пространство "Илы" с русскими десантниками для броска куда-либо в Косово? Вопрос может и наивный, не специалисты в области военной логистики и тонкостях взаимоотношений России и НАТО в регионе. Но при всем при этом ответ представляется очевидным».
Автор канала «Майор и Генерал» с сожалением отмечает, что лозунг «Косово — это Сербия» остался в прошлом:
«Для любого сербского политика сейчас отказ от Косово - политическая смерть. Но очень скоро информационная кампания по сербскому ТВ, а также вот такие вот демонстративные акции постепенно примирят сербов с неизбежным. Увы. Мы и сербы продолжаем пожинать внешнеполитические плоды "святых 90-х". И, видимо, здесь уже ничего не изменить»
Канал «Политаналитика» пишет об официальной версии косовских полицейских для операции в сербских муниципалитетах - борьба с оргпреступностью:
«Что важно: в принципе нет оснований сомневаться в том, что некоторая оргпреступность на севере Косово есть. Но если учесть, чем в действительности является сама территория Косово — любая «борьба с преступностью» по гамбургскому счёту обретает черты разборки. Впрочем, в данном случае имеется нюанс: речь идёт о «разборке», в ходе которой бессменное руководство Косово попутно с решением своих задач напрягает целый континент».
Ну, Зайцев, погоди!
Глава Ширинского района Хакасии, и на тот момент еще член «Единой России», Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала «Россия 24». Съемочная группа пришла к чиновнику для записи неудобного интервью о доходах и уголовных делах Зайцева. На вопросе о хищениях при строительстве жилья для погорельцев 2015 года у чиновника сдали нервы, и он набросился на журналиста.
Канал «ПроСМИсь» прогнозирует завершение партийной карьеры чиновника:
«Чувачок потерял политическую ориентацию. Всё-таки журналиста ВГТРК пинать — это уже заявка на вылет».
«Столовка Белого дома» сообщает о настроениях в Хакасии после поединка:
«В регионе активно лоббируется тема заказухи.<...> Дело дополняется конфликтом Зайцева и Коновалова, и приезд федерального СМИ был формальным поводом «наехать» на неугодного».
«Методичка» напоминает, что вопросу о качестве жилья, построенного по федеральной программе для погорельцев, уже не один год:
«Вот такая теперь будет низовая демократия – если корреспондент телеканала Россия сказал, что «что-то не так», то «что-то» действительно не так. Ну а если об этом 4 года пишут простые русские люди, то пусть выбирают выражения – а иначе зачем у нас закон об оскорблении власти».
Журналист Андрей Медведев говорит о влиянии таких инцидентов на общую ситуацию:
«Достаточно посмотреть и понять, откуда растет недоверие к власти в целом. Вот из таких зайцевых, привыкших считать людей этакой говорящей утварью, обслугой. Если он журналиста под камеру бьет, то что же он делает с остальными?»
«Темник» же, наоборот, видит в происшествии лишь единичный случай:
«Искать в инциденте тренды системного характера мы бы не стали. Обычный чиновник с тёмным прошлым, который хочет, чтобы скелетов в его шкафу не ворошили. Ведь существует опасность неприятных открытий. Но по своей глупости Зайцев лишь усугубил ситуацию».
Школота: стринги, скрепы и ЕГЭ
Последние звонки традиционно прошли в конце мая по всей России, но отзвенели по-разному. Широкий общественный резонанс получил инцидент на Дне самоуправления в одной из школ Владивостока, который в СМИ окрестили БДСМ-вечеринкой. Трагедией могли закончится события в Вольске, где семиклассник пришёл в школу с топором, ударил им шестиклассницу и сбежал. Девочка осталась жива. Позже оказалось, что парень был фанатом убийц из Колумбайна и планировал нападение на школу с более серьезными последствиями. Школьник задержан и арестован.
«Красный Сион» недоумевает, зачем для обозначения эпатирующих танцев в экстравагантных костюмах выпускниками владивостоксой школы журналисты использовали термин «БДСМ»:
«Есть такое понятие: «моральная паника». Это когда старики, скрепоносцы и моралофаги падают в обморок даже не от непристойности или намёка на непристойность, а от того, что им РАССКАЗАЛИ, что они увидели нечто непристойное. Стыдно такими быть и стыдно переносить свои комплексы на молодежь, которая устроила себе карнавал и веселое настроение. Оставьте уже в покое ребят!».
Писатель Сергей Минаев с сарказмом реагирует на новость об извинениях школьников во Владивостоке и штрафе для родителей девушки, которая участвовала в танцах одетая в полицейскую форму:
«То есть выпускникам показали: с первого дня взрослой жизни вас будут ломать об колено потому что надо как все, надо строем, надо не выделяться. А то взяли моду дурачиться. Разве можно дурачиться, когда ты молод? А ещё и форму полицейскую надела! Опозорила мундир! Полковник Захарченко не опозорил, а школьница опозорила. Примерно так же нам читали морали одутловатые дяди и тети: рок нельзя, серьгу в ухо нельзя, волосы красить нельзя, джинсы носят фашисты. Так говорили нам в 1989 году высокоморальные дяди и тёти, через два года растаскавшие по карманам страну».
«Мash» описывает психологический портрет Вольского школьника через его страницу в Instagram:
«Очевидные интересы, очевидное описание профиля. Парень рос без отца — его воспитывала одна мать. В марте он лежал в психиатрической больнице. В школе у него не было друзей, но конфликтным его не называют — просто одиночкой».
«Readovka» сообщает, что несмотря на инцидент, жизнь в Вольской школе продолжается:
«В школе до сих пор неспокойно, дети не могут прийти в себя после инцидента (чего и добивался Даниил). Удивляет их, кстати, не только поступок сверстника, но и то, что в учебном учреждении всё идет своим чередом, даже вооруженное нападение не может выбить из колеи устоявшуюся систему – кому-то завтра на уроки, кому-то на ЕГЭ».
Кстати, тема ЕГЭ тоже обсуждалась на этой неделе. Как всегда, в период проведения экзамена ежегодно поднимается разговор о его целесообразности. На критику ЕГЭ отреагировал «Мейстер»:
«Конечно, система не идеальна. Есть аномальные результаты в отдельных регионах, есть попытки выпускников списать. Вот только это не проблемы ЕГЭ, поскольку все это существовало и до появления госэкзаменов в нынешней форме. Отдельно вынесем за скобки всевозможные творческие профессии, где тестами обойтись нельзя, и именно поэтому на подобных специальностях есть отдельные экзамены. А со списыванием и аномальными результатами надо бороться. Вводя видеонаблюдение в классах, снимая с петель двери туалетов, устраивая проверки с участием СК и прокуратуры тех школ, где запредельное количество «стобалльников». И сажать по итогам проверок зарвавшихся директоров школ и учителей. Но бороться надо именно с недостатками, а не с самим ЕГЭ».
Европарламент. Русские виноваты во всем!
26 мая выборы в Европарламент завершились во всех странах Евросоюза. Несмотря на то, что предвыборная ситуация была нервной и сопровождалась серьезными политическими скандалами, члены комиссии оценивают процедуру голосования спокойно и говорят об отсутствии попыток внешнего влияния на итоги выборов. Главное отличие нового состава - центристские партии потеснили с разных сторон - и европейские правые, и либералы.
Журналист Алексей Венедиктов обращает внимание на рост числа поляризованных партий:
«Рост на выборах в Европарламент не только «евроскептиков» - суммарно 3 группы дают 22% голосов - но и сторонников усиленной интеграции Европы - либералов (с 68 до 107 голосов) — 14%».
«Bunin и Co» об итогах выборов:
«Основная тенденция динамики электоральных предпочтений, которая проявлялась на национальном уровне, нашла свое отражение и на уровне европейском. Долго доминировали на политической арене мейнстримные правоцентристские и левоцентристские партии – партии статус-кво – теряют популярность».
«Россия в глобальной политике» делится мнением международного эксперта Тимофея Бордачева:
«В какой-то степени Европа, правда в гораздо более смягченном пока виде, повторяет саму себя чуть менее, чем 100-летней давности. Опять проваливается центр и растут радикалы, опять Италия – впереди процесса обновления, «Лига» набрала больше всех голосов избирателей и получила 34 места в Европарламенте. Глубокий раскол во Франции - половина активных избирателей проголосовала за «Национальное объединение» Ле Пен, а половина – за ультралиберальное движение Эммануэля Макрона. Ситуация раскола в обществе отражена в полной мере»
«Медиатехнолог» пишет о том, что скандал с видеозаписью разговора вице-канцлера Австрии Хайнц-Кристиана Штрахе сказался не только на голосах, отданных за Австрийскую Народную Партию, но и на кадровых решениях. Парламент Австрии вынес вотум недоверия правительству канцлера Себастьяна Курца, лидеру АНП:
«Тем не менее, едва ли это поставит крест на его политическом пути: во-первых, выборы в Европарламент показали народную поддержку курса его АНП, во-вторых, уже в сентябре в Австрии пройдут досрочные парламентские выборы, и у партии Курца есть все шансы повторить ЕС-результат, да и не факт, что австрийцам не нравится идея сотрудничества с россиянами и лоббирования интересов Австрии даже при помощи «страшных русских»».
Из курьезов — два места в новом составе Европарламента получила сатирическая партия Die Partei, одним из пунктов программы которой является фраза «русские виноваты во всем», сообщают «Мюсли вслух»:
«К уже матёрому евродепутату от "Die Partei" экс-редактору юмористического журнала "Титаник" Мартину Зоннеборну присоединится артист-комик Нико Земсротт. При этом в самом Берлине "Die Partei" обогнала немецких либералов - Партию свободных демократов, которая 30 лет входила в правительство ФРГ».
Полезные советы худосочного депутата
Геннадий Онищенко, многие годы боровшийся за здоровье россиян на посту главного санитарного врача, не оставляет свое призвание и на законодательном поприще. Депутат Онищенко выступил против лишнего веса пенсионеров, и порекомендовал им «жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой». Телеграм долго смеялся над предложением, но оказалось, диетолога Онищенко неправильно поняли. Он дал новый комментарий, который усугубил ситуацию.
Канал «Неудаща» пишет:
«Подсознание российских депутатов прорывается сквозь официоз, а слова Онищенко про живущих впроголодь пенсионеров прекрасно дополняют исследование Росстата, показавшее, что 48,2% российских семей денег хватает только на еду и одежду, а 14,9% семей могут позволить себе покупать еду, приобретение одежды и оплата коммунальных услуг вызывают затруднения».
«Совесть Силуанова» взывает в бывшему главному санитарному врачу словами:
«Геннадий Григорьевич, чтобы жить дольше, физические нагрузки нужны - тут вы правы. Но вместо голодания нужно сбалансированно питаться, а в России чуть ли не каждый 3-й пенсионер и без ваших советов живет впроголодь. Попробуйте отъехать от МКАД хотя бы на 200 км, посмотрите, как старики на огородах пашут, чтобы себя прокормить, и вы всё поймёте».
«Всевидящее око» обращает внимание, что вопрос на самом деле - серьезный:
«Рекомендацию пенсионерам "жить немного впроголодь" потащили по всему интернету, и долго теперь таскать будут. Может, даже в мемы войдет. Будет много шуток про пенсионную реформу. И никто, наверняка, не задумается: а насколько у нас действительно пенсионеры профилактически следят за своим здоровьем? За физическими нагрузками, за питанием? А что можно было бы сделать здесь, кроме советов Онищенко?»
«Орда» прочитала исходный текст, и уверяет, что во всем опять виновато искусство заголовка:
«Если же вчитаться в заявление Онищенко, то всё сразу станет на свои места и заиграет совсем другими оттенками. В своём исходном заявлении Геннадий Григорьевич обращается конкретно к людям старшего возраста, более того, к тем, у кого наблюдается лишний вес».
За врача, депутата и диетолога вступается автор канала «Говорит Долгов»:
«Вообще не фанат Онищенко, однако же, он сам пожилой и худой; скорее всего, сам живёт «чуть-чуть впроголодь». Если отбросить жёлто-уточные эмоции а-ля «ОНИ морят нас голодом!», то можно признать, что «впроголодь» и в самом деле полезно для здоровья и фигуры. А что форму такую подобрал — ну так а чего вы хотели от депутата? Изящной словесности?».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Результатами шоу «Голос. Дети» займётся полиция
- Порошенко возглавил «Европейскую солидарность»
- Онищенко смешил, Зайцев пугал, а школота возбуждала Телеграм
- Родители школьников против макарон по 15 рублей за кг
- Началась пресс-конференция НСН о проблемах школьного питания