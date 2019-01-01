Онищенко смешил, Зайцев пугал, а школота возбуждала Телеграм

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Во вторник вооруженные формирования косовских албанцев провели спецоперацию в районах проживания этнических сербов. В результате пострадали два сотрудника официальной полиции и в ходе задержания получил серьезные травмы сотрудник миссии ООН - россиянин Михаил Краснощеков. Сербские вооруженные силы были приведены в боеготовность. Дальнейших столкновений удалось избежать, а российский МИД добился освобождения россиянина и помещения его в больницу Белграда. Телеграм-каналы широко обсуждали тревожные новости из Косово, на фоне заявлений Президента Сербии Александра Вучича об утрате контроля над регионом со стороны Белграда. В соцсетях россияне гневно реагировали на действия албанцев и призывали к проведению военной операции.



«Мастер пера» считает, что инцидент - это лишь начало в большой игре:

«Начинается новая активная фаза балканской политической партии, завязанной на интересы целого ряда акторов, включая Газпром, Россию, Китай, Один пояс- один путь».

«АДЕКВАТ» придерживается другого мнения:

«Процентов 99 за то, что сейчас рассосется столь же бесследно, сколь внезапно взбурлило. Но поскольку бурления не первые и далеко не последние, а резьбу на Балканах срывает всегда внезапно, в долгосрочной перспективе весьма высока вероятность, что конфликт разогреется в лучших местных традициях, даже если интересам главного зарубпартнера в соответствующий момент это не будет отвечать ни капли».

Тина Канделаки обращается к «диванным войскам», требующим в комментариях в соцсетях отправить в Косово российский спецназ:

«Нет такого количества русской крови, которая могла бы утолить жажду этих воинов от Интернета. Они живут в условиях мира, который для них отстояли миллионы предков, и совершенно его не ценят. Ни один действительно воевавший человек не хочет никакого повторения. Я считаю, что всю эту милитаристскую риторику необходимо пресекать, потому что случись что, военкомат этих писателей днем с огнем не сыщет. Учитесь отвечать за свои слова, господа провокаторы».

«Доктор прописал» считает вполне справедливым возмущение граждан действиями албанской полиции, однако, тоже пытается остудить «горячие головы»:

«Вот такой вопрос - какая из этих стран НАТО согласится пропустить через свое воздушное пространство "Илы" с русскими десантниками для броска куда-либо в Косово? Вопрос может и наивный, не специалисты в области военной логистики и тонкостях взаимоотношений России и НАТО в регионе. Но при всем при этом ответ представляется очевидным».

Автор канала «Майор и Генерал» с сожалением отмечает, что лозунг «Косово — это Сербия» остался в прошлом:

«Для любого сербского политика сейчас отказ от Косово - политическая смерть. Но очень скоро информационная кампания по сербскому ТВ, а также вот такие вот демонстративные акции постепенно примирят сербов с неизбежным. Увы. Мы и сербы продолжаем пожинать внешнеполитические плоды "святых 90-х". И, видимо, здесь уже ничего не изменить»

Канал «Политаналитика» пишет об официальной версии косовских полицейских для операции в сербских муниципалитетах - борьба с оргпреступностью:

«Что важно: в принципе нет оснований сомневаться в том, что некоторая оргпреступность на севере Косово есть. Но если учесть, чем в действительности является сама территория Косово — любая «борьба с преступностью» по гамбургскому счёту обретает черты разборки. Впрочем, в данном случае имеется нюанс: речь идёт о «разборке», в ходе которой бессменное руководство Косово попутно с решением своих задач напрягает целый континент».