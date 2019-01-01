Школьница в Чебоксарах умерла во время ЕГЭ
В одном из учебных заведений в Чебоксарах школьница скончалась во время сдачи ЕГЭ по математике. Об этом сообщает Life.ru. Источник отмечает, что в Минздраве Чувашии подтвердили смерть выпускницы, сообщив, что у ученицы был врождённый порок сердца. Во время написания экзаменационной работы девушке стало плохо, она вышла в коридор, добавляет RT. В ходе необходимых реанимационных мероприятий медикам так и не спасти ученицу.
Ранее НСН сообщала, что в России изменились правила сдачи ЕГЭ. Нововведения коснутся школьников восьми регионов страны, сообщает Ura.ru. В этом году выпускники получат возможность самостоятельно следить за процессом сканирования сданных работ ЕГЭ. Кроме того, в регионах, где экзамен будет сдаваться по новым правилам, тестовые задания будут присылаться только с помощью защищенных интернет-каналов. Также, как сообщает Москва 24, доступ к задания будет выдаваться только после получения педагогами специального шифра. Экзаменационные материалы будут распечатываться в присутствии выпускников.
В 2019-ом в эксперименте участвуют Мордовия и Тыва, а также Ивановская, Ленинградская, Московская, Смоленская, Тверская и Ярославская области.
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