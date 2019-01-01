Школьница в Чебоксарах умерла во время ЕГЭ

Ранее НСН сообщала, что в России изменились правила сдачи ЕГЭ. Нововведения коснутся школьников восьми регионов страны, сообщает Ura.ru. В этом году выпускники получат возможность самостоятельно следить за процессом сканирования сданных работ ЕГЭ. Кроме того, в регионах, где экзамен будет сдаваться по новым правилам, тестовые задания будут присылаться только с помощью защищенных интернет-каналов. Также, как сообщает Москва 24, доступ к задания будет выдаваться только после получения педагогами специального шифра. Экзаменационные материалы будут распечатываться в присутствии выпускников.

В 2019-ом в эксперименте участвуют Мордовия и Тыва, а также Ивановская, Ленинградская, Московская, Смоленская, Тверская и Ярославская области.

