При обстреле Белгорода пострадали 46 человек

«Сейчас в больницах находится 37 человек», — рассказал глава региона.

Губернатор подчеркнул, что в результате обстрела пострадали семь детей. Один ребенок в тяжелом состоянии.

Ранее Гладков сообщил, что при обстреле ВСУ получили травмы 37 мирных жителей, в том числе шесть детей. При этом пять человек — женщина и четверо мужчин — погибли.

