При обстреле Белгорода пострадали 46 человек

Число мирных жителей, раненных при обстреле ВСУ в Белгороде, увеличилось до 46. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Число погибших при обстреле Белгорода и района увеличилось до пяти человек

«Сейчас в больницах находится 37 человек», — рассказал глава региона.

Губернатор подчеркнул, что в результате обстрела пострадали семь детей. Один ребенок в тяжелом состоянии.

Ранее Гладков сообщил, что при обстреле ВСУ получили травмы 37 мирных жителей, в том числе шесть детей. При этом пять человек — женщина и четверо мужчин — погибли.

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ФОТО: РИА Новости
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