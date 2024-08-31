При обстреле Белгорода пострадали 46 человек
31 августа 202406:25
Число мирных жителей, раненных при обстреле ВСУ в Белгороде, увеличилось до 46. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Сейчас в больницах находится 37 человек», — рассказал глава региона.
Губернатор подчеркнул, что в результате обстрела пострадали семь детей. Один ребенок в тяжелом состоянии.
Ранее Гладков сообщил, что при обстреле ВСУ получили травмы 37 мирных жителей, в том числе шесть детей. При этом пять человек — женщина и четверо мужчин — погибли.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп назвал Камалу Харрис дефективной
- При обстреле Белгорода пострадали 46 человек
- На Камчатке пассажиры и водитель пострадали в ДТП с участием автобуса
- Ганчев: Армия России улучшила позиции в Волчанске
- В Ираке ликвидировали 15 боевиков ИГ
- СМИ: США отказались от отправки персонала Киеву для обслуживания F-16
- Квартиру генерала Попова в Москве могут арестовать
- СМИ: Взрывы прогремели в Киеве
- У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7
- В России получили убежище более 400 иностранцев из недружественных государств
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru