Число погибших при обстреле Белгорода и района увеличилось до пяти человек

Количество погибших в результате обстрела Белгорода и Белгородского района возросло до пяти человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В числе раненых оказались 37 мирных жителей, включая шестерых детей. Гладков уточнил, что жертвами стали одна женщина и четверо мужчин, которые скончались на месте от полученных травм до прибытия скорой помощи.