Число погибших при обстреле Белгорода и района увеличилось до пяти человек
Количество погибших в результате обстрела Белгорода и Белгородского района возросло до пяти человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В числе раненых оказались 37 мирных жителей, включая шестерых детей. Гладков уточнил, что жертвами стали одна женщина и четверо мужчин, которые скончались на месте от полученных травм до прибытия скорой помощи.
Ситуация в приграничных районах обострилась после вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа. Три недели спустя губернатор Гладков сообщил о попытках украинских войск прорвать границу в Белгородской области.
Позже региональные власти приняли решение эвакуировать жителей четырех сел в Грайворонском и Валуйском округах из-за сложной оперативной обстановки, передает «Радиоточка НСН».
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- Число погибших при обстреле Белгорода и района увеличилось до пяти человек
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru