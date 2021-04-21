Путин призвал россиян привиться ради коллективного иммунитета к осени
Президент России Владимир Путин призвал россиян сделать прививки от коронавируса для того, чтобы к осени в стране мог сформироваться коллективный иммунитет.
«Еще раз обращаюсь ко всем гражданам России: сделайте прививку. Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию», - сказал Путин в послании Федеральному собранию.
По его словам, коронавирус еще не побежден, и центральную роль сейчас играет массовая вакцинация.
«Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, что позволит осенью сформировать так называемый коллективный иммунитет», - подчеркнул президент России.
Он поручил правительству РФ и Минздравам регионов в ежедневном режиме заниматься этими вопросами.
«Нам нужно сейчас держать под контролем все рубежи, призванные затормозить распространение вируса, – и по контуру границ, и внутри страны», - добавил Путин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 271 / сут.
Умерли
107 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+9 644 / сут.
- Путин призвал россиян привиться ради коллективного иммунитета к осени
- Путин предложил сохранить «кэшбек» для поездок по России до конца года
- «Балтика» заявила о необходимости отдельного регулирования разливного пива
- Путин назвал чрезвычайной ситуацию с демографией в России
- В России выявлено ещё 8,2 тысячи заражений COVID-19
- Путин поблагодарил россиян за солидарность в борьбе с эпидемией
- Сторонники Навального заявили о задержании его пресс-секретаря Ярмыш
- Грищенко рассказал об альтернативном развитии отношений России и Украины
- На юге Армении устроили акцию против приезда Пашиняна
- «Долг до смерти». Миллиардер посоветовал россиянам не брать ипотеку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru