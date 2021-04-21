Путин призвал россиян привиться ради коллективного иммунитета к осени

Президент России Владимир Путин призвал россиян сделать прививки от коронавируса для того, чтобы к осени в стране мог сформироваться коллективный иммунитет.

«Еще раз обращаюсь ко всем гражданам России: сделайте прививку. Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию», - сказал Путин в послании Федеральному собранию.

По его словам, коронавирус еще не побежден, и центральную роль сейчас играет массовая вакцинация.

«Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, что позволит осенью сформировать так называемый коллективный иммунитет», - подчеркнул президент России.

Он поручил правительству РФ и Минздравам регионов в ежедневном режиме заниматься этими вопросами.

«Нам нужно сейчас держать под контролем все рубежи, призванные затормозить распространение вируса, – и по контуру границ, и внутри страны», - добавил Путин.

