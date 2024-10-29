В подмосковном Долгопрудном загорелся склад с удобрениями

Склад с удобрениями размером 20 на 30 метров вспыхнул в подмосковном Долгопрудном, сообщило МЧС в официальном Telegram-канале.

Площадь возгорания уже составляет 1200 квадратных метров, сообщили в МЧС.

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На распространяемых в Сети видеокадрах видно, как над зданием поднимается огромный столб дыма. На месте работают 60 специалистов и 17 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало, уточнили в ведомстве.

Ранее в Кирове произошло возгорание кровли 10-квартирного деревянного дома, площадь которого составила 450 квадратных метров. В результате пострадала трехлетняя девочка, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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