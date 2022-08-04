В Ozon не подтвердили пропажу сотрудников при пожаре

«Информация о том, что 20 человек пропали при пожаре на фулфилменте, не соответствуют действительности», — следует из сообщения.

Ранее СМИ сообщили, что около 20 сотрудников Ozon отсутствуют среди тех, кого эвакуировали.

В компании Ozon уточнили, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра. В настоящее время пожар на складе локализован.

