В Ozon не подтвердили пропажу сотрудников при пожаре

Сообщения о том, что при пожаре на подмосковном складе Ozon пропали 20 человек, не являются достоверными, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на компанию.

МЧС: неизвестна судьба двух сотрудников склада OZON

«Информация о том, что 20 человек пропали при пожаре на фулфилменте, не соответствуют действительности», — следует из сообщения.

Ранее СМИ сообщили, что около 20 сотрудников Ozon отсутствуют среди тех, кого эвакуировали.

В компании Ozon уточнили, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра. В настоящее время пожар на складе локализован.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Пожары
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры