В Ozon не подтвердили пропажу сотрудников при пожаре
Сообщения о том, что при пожаре на подмосковном складе Ozon пропали 20 человек, не являются достоверными, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на компанию.
«Информация о том, что 20 человек пропали при пожаре на фулфилменте, не соответствуют действительности», — следует из сообщения.
Ранее СМИ сообщили, что около 20 сотрудников Ozon отсутствуют среди тех, кого эвакуировали.
В компании Ozon уточнили, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра. В настоящее время пожар на складе локализован.
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