Пожар на складе OZON в Подмосковье локализован

Пожар на складе OZON в подмосковной Истре локализован на площади 55 тысяч кв.метров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

Уголовное дело возбудили по факту пожара на складе Ozon в Подмосковье

По данным пресс-службы скорой помощи Московской области, в результате пожара пострадали 11 человек, из них двое госпитализированы.

Ранее в компании Ozon уточнили, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Пожар
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