Пожар на складе OZON в Подмосковье локализован
3 августа 202221:42
Пожар на складе OZON в подмосковной Истре локализован на площади 55 тысяч кв.метров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.
По данным пресс-службы скорой помощи Московской области, в результате пожара пострадали 11 человек, из них двое госпитализированы.
Ранее в компании Ozon уточнили, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru