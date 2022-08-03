МЧС: неизвестна судьба двух сотрудников склада OZON
Двоих сотрудников склада OZON не удалось найти с начала пожара. Об этом сообщил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян. «В штабе мне заявили, что не могут определить судьбу двух человек», - заявил Чуприян в интервью телеканалу «Россия-24».
Он также рассказал, что сотрудникам МЧС удалось обследовать все сгоревшие помещения слада, но никого там не нашли. Тушение осложняется конструктивными особенностями здания и жаркой погодой, к ликвидации возгорания была привлечена авиация МЧС.
По данным пресс-службы скорой помощи Московской области, пострадали 11 человек, из них двое госпитализированы.
Ранее сообщалось, что 25 человек числятся пропавшими без вести после пожара на складе OZON в Москве.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+14 638 / сут.
Умерли
383 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+10 266 / сут.
- МЧС: неизвестна судьба двух сотрудников склада OZON
- Белый дом не видит оснований для Пекина наращивать военную активность
- ООН создаст миссию по установлению факта обстрела СИЗО в Еленовке
- Под Псковом неизвестный застрелил мужчину в машине
- ЕС призвал Ереван и Баку к прекращению огня
- Аэропорт Калининграда ожидает снижение пассажиропотока на 5%
- В Москве до конца недели +30…+33
- Байден вновь получил положительный тест на коронавирус
- Арестован экс-руководитель аппарата главы МЧС
- Кулеба: Украина и США обсуждают срыв референдумов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru