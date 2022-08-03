МЧС: неизвестна судьба двух сотрудников склада OZON

Двоих сотрудников склада OZON не удалось найти с начала пожара. Об этом сообщил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян. «В штабе мне заявили, что не могут определить судьбу двух человек», - заявил Чуприян в интервью телеканалу «Россия-24».

Он также рассказал, что сотрудникам МЧС удалось обследовать все сгоревшие помещения слада, но никого там не нашли. Тушение осложняется конструктивными особенностями здания и жаркой погодой, к ликвидации возгорания была привлечена авиация МЧС.