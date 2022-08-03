МЧС: неизвестна судьба двух сотрудников склада OZON

Двоих сотрудников склада OZON не удалось найти с начала пожара. Об этом сообщил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян. «В штабе мне заявили, что не могут определить судьбу двух человек», - заявил Чуприян в интервью телеканалу «Россия-24».

Он также рассказал, что сотрудникам МЧС удалось обследовать все сгоревшие помещения слада, но никого там не нашли. Тушение осложняется конструктивными особенностями здания и жаркой погодой, к ликвидации возгорания была привлечена авиация МЧС.

Уголовное дело возбудили по факту пожара на складе Ozon в Подмосковье

По данным пресс-службы скорой помощи Московской области, пострадали 11 человек, из них двое госпитализированы.

Ранее сообщалось, что 25 человек числятся пропавшими без вести после пожара на складе OZON в Москве.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеПожарПожарныеМЧС РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры