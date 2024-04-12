Моор: Пик паводка в Тюменской области ожидают 23-25 апреля

Пик паводка в Тюменской области прогнозируется 23-25 апреля. Об этом заявил глава региона Александр Моор.

В зону затопления в Тюменской области может попасть 51 населенный пункт

«Опасное явление, есть такой термин, ожидается 20 апреля», — рассказал губернатор в эфире Первого канала.

Моор добавил, что пики ожидаются в период с 23 по 25 апреля.

Ранее Александр Моор предупредил о возможности прорыва дамб, защищающих крупные населенные пункты Тюменской области, пишет RT.

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Фото: t.me/pojarnoe_depo
ТЕГИ:ПаводокТюмень

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