Моор: Пик паводка в Тюменской области ожидают 23-25 апреля
12 апреля 202412:12
Пик паводка в Тюменской области прогнозируется 23-25 апреля. Об этом заявил глава региона Александр Моор.
«Опасное явление, есть такой термин, ожидается 20 апреля», — рассказал губернатор в эфире Первого канала.
Моор добавил, что пики ожидаются в период с 23 по 25 апреля.
Ранее Александр Моор предупредил о возможности прорыва дамб, защищающих крупные населенные пункты Тюменской области, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru