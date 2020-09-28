В Москве впервые с июля умерло больше 20 пациентов с COVID-19

В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 23 пациента. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.

ВОЗ: Показатели смертности пациентов с COVID-19 занижены

Как отмечает ТАСС, в столице впервые с 15 июля зарегистрировано более 20 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Общее число жертв коронавируса в Москве составило 5203.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 8135 новых случаев коронавируса, из них 2217 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,1 млн. Ранее сообщалось, что индекс распространения коронавирусной инфекции в Москве за последние три недели вырос в три раза.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:МоскваКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры