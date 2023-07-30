В башню «Москва-сити» врезался беспилотник
30 июля 202304:26
Стало известно о взрыве в районе одной из башен «Москва-сити», сообщает Telegram-канал Mash.
Над зданием наблюдается дым. На месте работают экстренные службы.
Происшествие случилось в 3 часа ночи.
По данным Telegram-канала «112», в башню врезался беспилотник. Произошел взрыв.
Позже мэр Сергей Собянин заявил, что была совершена атака украинских беспилотников. Фасады на двух офисных башнях «Москва-сити» незначительно повреждены. Жертв и пострадавших нет.
Ранее беспилотник пытался атаковать Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru