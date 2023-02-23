Глава Курской области заявил об обстреле со стороны ВСУ
Губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале заявил, что под обстрел ВСУ попал посёлок Тёткино Глушковского района.
По его словам, никто из жителей не пострадал, однако была обесточена часть улиц посёлка, имеются «существенные повреждения в гражданском секторе», в том числе в детском садике.
«Выбиты окна в детском саду «Сказка». В районе улиц Коммунальная и Медицинская ущерб нанесён десяти домовладениям. Осколками посечены фасады, выбиты стекла, есть повреждения кровли и заборов», - написал он.
Ранее Старовойт заявил, что ВСУ совершили очередной обстрел приграничных районов Курской области, пять прилётов были зафиксированы в районе села Горналь Суджанского района, сообщает НСН.
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