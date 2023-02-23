Глава Курской области заявил об обстреле со стороны ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале заявил, что под обстрел ВСУ попал посёлок Тёткино Глушковского района.

Глава Курской области заявил, что ВСУ сбросили взрывное устройство на жилой дом

По его словам, никто из жителей не пострадал, однако была обесточена часть улиц посёлка, имеются «существенные повреждения в гражданском секторе», в том числе в детском садике.

«Выбиты окна в детском саду «Сказка». В районе улиц Коммунальная и Медицинская ущерб нанесён десяти домовладениям. Осколками посечены фасады, выбиты стекла, есть повреждения кровли и заборов», - написал он.

Ранее Старовойт заявил, что ВСУ совершили очередной обстрел приграничных районов Курской области, пять прилётов были зафиксированы в районе села Горналь Суджанского района, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СпецоперацияВСУОбстрелКурская Область
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