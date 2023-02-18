В Курской области ВСУ обстреляли два села
Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили очередной обстрел приграничных районов Курской области. Об этом сообщает 18 февраля, в субботу, губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Пять прилётов зафиксировано в районе села Горналь Суджанского района... По два снаряда упало в окрестностях деревни Елизаветовка и около подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района», – отметил курский губернатор.
По данным Старовойта, пострадавших в результате обстрела сёл нет.
Но в посёлке Краснооктябрьский и селе Волфино Глушковского района нарушено электроснабжение. В Елизаветовке повреждена газораспределительная станция.
По словам главы региона, аварийные бригады приступили к срочному ремонту.
Накануне части ВСУ также обстреляли два приграничных населенных пункта на территории России - в Суджанском районе Курской области, рассказал губернатор Роман Старовойт.
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