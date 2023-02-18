В Курской области ВСУ обстреляли два села

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили очередной обстрел приграничных районов Курской области. Об этом сообщает 18 февраля, в субботу, губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Пять прилётов зафиксировано в районе села Горналь Суджанского района... По два снаряда упало в окрестностях деревни Елизаветовка и около подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района», – отметил курский губернатор.

В курском селе после обстрела разминировали неразорвавшийся снаряд

По данным Старовойта, пострадавших в результате обстрела сёл нет.

Но в посёлке Краснооктябрьский и селе Волфино Глушковского района нарушено электроснабжение. В Елизаветовке повреждена газораспределительная станция.

По словам главы региона, аварийные бригады приступили к срочному ремонту.

Накануне части ВСУ также обстреляли два приграничных населенных пункта на территории России - в Суджанском районе Курской области, рассказал губернатор Роман Старовойт.

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ФОТО: telegram.org/z
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