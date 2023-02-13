В курском селе после обстрела разминировали неразорвавшийся снаряд
Под обстрел со стороны Украины попало село Алексеевка Глушковского района Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что зафиксировано шесть прилетов, а один из снарядов не разорвался. Его обезвреживанием занимается группа разминирования.
По словам губернатора, пострадавших среди жителей нет, но нарушена работа подстанции, что привело к отключению света в Алексеевке. Электричество будет восстановлено после того, как ремонтные бригады завершат разминирование.
Ранее сегодня в результате обстрелов в Шебекинском городском округе снаряды повредили здание школы. Люди не пострадали.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+11 006 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 484 / сут.
- В курском селе после обстрела разминировали неразорвавшийся снаряд
- Полузащитник Малком заявил, что не расстроился из-за сорвавшегося перехода в «ПСЖ»
- База Росгвардии для подготовки 500 бойцов одновременно может появиться в Воронеже
- Столтенберг: Ожидание крупнокалиберных боеприпасов составляет до 2,5 года
- Бывший советник президента США описал Путина одной фразой
- Голикова сообщила о росте продолжительности жизни в России
- Компанию Mars оштрафовали из-за упавших в чан с шоколадом работников
- Украина усиливает безопасность на границе с Белоруссией
- Турция отказалась от помощи филиппинских спасателей
- В Норвегии посчитали Россию главной угрозой нацбезопасности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru