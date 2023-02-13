В курском селе после обстрела разминировали неразорвавшийся снаряд

По словам губернатора, пострадавших среди жителей нет, но нарушена работа подстанции, что привело к отключению света в Алексеевке. Электричество будет восстановлено после того, как ремонтные бригады завершат разминирование.

Ранее сегодня в результате обстрелов в Шебекинском городском округе снаряды повредили здание школы. Люди не пострадали.



