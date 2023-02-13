В курском селе после обстрела разминировали неразорвавшийся снаряд

Под обстрел со стороны Украины попало село Алексеевка Глушковского района Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что зафиксировано шесть прилетов, а один из снарядов не разорвался. Его обезвреживанием занимается группа разминирования.

Курский губернатор сообщил, что ВСУ обстреляли электроподстанцию в Теткино

По словам губернатора, пострадавших среди жителей нет, но нарушена работа подстанции, что привело к отключению света в Алексеевке. Электричество будет восстановлено после того, как ремонтные бригады завершат разминирование.

Ранее сегодня в результате обстрелов в Шебекинском городском округе снаряды повредили здание школы. Люди не пострадали.


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Фото: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:СпецоперацияОбстрелКурская Область
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