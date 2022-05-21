В Курской области со стороны Украины снова обстреляли поселок Тёткино в Глушковском районе

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что посёлок Тёткино и близлежащие населенные пункты в Глушковском районе снова подверглись минометному обстрелу со стороны Украины.

Губернатор Курской области сообщил о минометном обстреле со стороны Украины

«Сейчас детали выясняем, подробную информацию чуть-чуть позже дадим», - заявил Старовойт в своем Telegram-канале.

Ранее, 19 апреля, губернатор Курской области сообщил, что один человек погиб в результате обстрела со стороны Украины приграничного поселка Тёткино в Курской области. По предварительным данным, погиб водитель фуры, который привез сырье на спиртзавод.

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ФОТО: kursk.ru
ТЕГИ:ГубернаторУкраинаОбстрелКурская Область
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