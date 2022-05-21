В Курской области со стороны Украины снова обстреляли поселок Тёткино в Глушковском районе

Путин поздравил полярников с профессиональным праздником МО: за сутки уничтожены 43 артиллерийских и минометных подразделения ВСУ Оперштаб: в РФ зарегистрировано 5 034 случая заражения коронавирусом СМИ: один человек погиб, более 50 пострадали из-за непогоды в ФРГ Мосприрода: клещи проснулись на природных территориях столичного региона