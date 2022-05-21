В Курской области со стороны Украины снова обстреляли поселок Тёткино в Глушковском районе
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что посёлок Тёткино и близлежащие населенные пункты в Глушковском районе снова подверглись минометному обстрелу со стороны Украины.
«Сейчас детали выясняем, подробную информацию чуть-чуть позже дадим», - заявил Старовойт в своем Telegram-канале.
Ранее, 19 апреля, губернатор Курской области сообщил, что один человек погиб в результате обстрела со стороны Украины приграничного поселка Тёткино в Курской области. По предварительным данным, погиб водитель фуры, который привез сырье на спиртзавод.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+5 034 / сут.
Умерли
378 тыс.+102 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 288 / сут.
- В Курской области со стороны Украины снова обстреляли поселок Тёткино в Глушковском районе
- Делегация РФ покинула встречу министров торговли АТЭС во время выступления США - Минэкономразвития
- СМИ: Украина под благовидным предлогом блокировала 21 турецкое судно в порту Одессы
- Зеленский рассчитывает обменять украинских военных, сдавшихся на «Азовстали»
- Газовый кризис. Экономика летит в трубу на фоне санкций
- Представители пяти стран покинули форуме АТЭС в знак протеста против российской спецоперации
- ВС РФ уничтожили «Калибрами» партию вооружений из США и Европы под Житомиром
- В России госпитализировали 1 971 человека с коронавирусом за сутки
- Военный эксперт: «Задира» может изменить ход спецоперации на Украине
- В ФРГ раскрыли причины начала конфликта на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru