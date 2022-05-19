Губернатор Курской области сообщил о минометном обстреле со стороны Украины
19 мая 202223:21
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле сел Алексеевка и Дроновка со стороны Украины. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.
«Ответным огнем агрессия противника была подавлена», - написал он.
Рано утром 19 мая сообщалось, что один человек погиб в результате обстрела со стороны Украины приграничного поселка Теткино в Курской области. По предварительным данным, погиб водитель фуры, который привез сырье на спиртзавод.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru