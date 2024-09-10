Жители Курской области смогут получить до 150 тысяч рублей компенсации

Жители Курской области при утрате имущества первой необходимости смогут получить выплаты размером от 75 до 150 тысяч рублей, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что объем компенсации для жителей, попавших в зону чрезвычайной ситуации, будет зависеть от степени утраты. Такое решение было принято оперштабом в связи с введением на территории региона ЧС.

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Нововведение коснется в первую очередь девяти муниципальных образований, из которых по решению оперштаба временно отселили жителей.

Уточняется, что в Большесолдатском, Суджанском, Кореневском и Глушковском районах и некоторых других населенных пунктах будет действовать упрощённая процедура получения финансовой помощи в размере 150 тысяч рублей. Решение о выплатах будет приниматься на основании заключения специальной комиссии.

Ранее вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что объем помощи для жителей Курской области составил 19,3 млрд рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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Фото: t.me/mchs_46
ТЕГИ:Гуманитарная ПомощьКурская Область

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