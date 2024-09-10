Жители Курской области смогут получить до 150 тысяч рублей компенсации

Жители Курской области при утрате имущества первой необходимости смогут получить выплаты размером от 75 до 150 тысяч рублей, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что объем компенсации для жителей, попавших в зону чрезвычайной ситуации, будет зависеть от степени утраты. Такое решение было принято оперштабом в связи с введением на территории региона ЧС.