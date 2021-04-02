В доме блогера Била прошел обыск после массового ДТП
Дома у блогера Эдварда Била, задержанного после массового ДТП на Садовом кольце, произошел обыск, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Жорина.
«Ничего там не было установлено и ничего не изъято, а в его крови не обнаружены ни алкоголь, ни наркотики», — сказал правозащитник.
Он отметил, что информация о неоплаченных штрафах у его подзащитного является ложной.
Задержанный по делу о ДТП в центре Москвы блогер Эвард Бил заявил о готовности оказать поддержку пострадавшим в дорожном инциденте.
ДТП с пятью автомобилями произошло на Смоленской площади Москвы. В аварии серьезно пострадала женщина, находившаяся за рулем одного из автомобилей. Она находится в реанимации.
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