Задержанный блогер Бил заявил о готовности оказать помощь пострадавшим в ДТП

Задержанный по делу о ДТП в центре Москвы блогер Эвард Бил заявил о готовности оказать поддержку пострадавшим в дорожном инциденте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката.

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Согласно адвокату блогера Сергею Жорину, помощь Бил готов оказать вне зависимости от признания его виновным. По его словам, блогер выехал на встречную полосу движения для избежания столкновения с другим автомобилем.

ДТП с пятью автомобилями произошло на Смоленской площади Москвы. В аварии серьезно пострадала женщина, находившаяся за рулем одного из автомобилей. Она находится в реанимации.

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ФОТО: РИА Новости
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