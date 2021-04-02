Задержанный блогер Бил заявил о готовности оказать помощь пострадавшим в ДТП

Согласно адвокату блогера Сергею Жорину, помощь Бил готов оказать вне зависимости от признания его виновным. По его словам, блогер выехал на встречную полосу движения для избежания столкновения с другим автомобилем.

ДТП с пятью автомобилями произошло на Смоленской площади Москвы. В аварии серьезно пострадала женщина, находившаяся за рулем одного из автомобилей. Она находится в реанимации.

