Задержанный блогер Бил заявил о готовности оказать помощь пострадавшим в ДТП
Задержанный по делу о ДТП в центре Москвы блогер Эвард Бил заявил о готовности оказать поддержку пострадавшим в дорожном инциденте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката.
Согласно адвокату блогера Сергею Жорину, помощь Бил готов оказать вне зависимости от признания его виновным. По его словам, блогер выехал на встречную полосу движения для избежания столкновения с другим автомобилем.
ДТП с пятью автомобилями произошло на Смоленской площади Москвы. В аварии серьезно пострадала женщина, находившаяся за рулем одного из автомобилей. Она находится в реанимации.
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