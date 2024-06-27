В Мариуполе обнаружили схрон украинских диверсантов с взрывчаткой

Как отметили в ведомстве, спецслужбы нашли в пригороде тайник с взрывными устройствами и взрывчатыми веществами, который был заготовлен украинскими диверсантами для совершения терактов. В схроне находились в том числе 18 кг пластида, 22 мины и гранатометных выстрела, комплектующие для инициации взрыва.

По данным ФСБ, тайник был заготовлен ДРГ противника в 2022 году «для последующего проведения террористических акций в Мариуполе». Изъятую взрывчатку уничтожили на спецполигоне, пишет RT.

