В Брянской области при атаке ВСУ погибла женщина

В Брянской области в результате атаки ВСУ на Карачевский район погибла женщина. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким», - сказал чиновник.

По его словам, еще одна мирная жительница получила травмы. Она была госпитализирована. Богомаз также пообещал, что семьям погибшей и пострадавшей окажут материальную помощь.