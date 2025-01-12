В Брянской области при атаке ВСУ погибла женщина

В Брянской области в результате атаки ВСУ на Карачевский район погибла женщина. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким», - сказал чиновник.

По его словам, еще одна мирная жительница получила травмы. Она была госпитализирована. Богомаз также пообещал, что семьям погибшей и пострадавшей окажут материальную помощь.

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11 января ВСУ нанесли удар из РСЗО по селу Новые Юрковичи в Брянской области. В результате обстрела пострадали трое мирных жителей. Богомаз сообщил, что во время атаки повреждения получили несколько домовладений.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что количество пострадавших при атаке БПЛА ВСУ в Тамбовской области выросло до семи человек.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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