Ушёл из жизни ветеран «Что? Где? Когда?»
11 сентября 202008:54
В возрасте 64 лет умер игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов. Об этом на своей странице в Facebook написал знаток Максим Поташев.
В комментариях к записи он пояснил, что причиной смерти стал инсульт.
Михаил Смирнов участвовали в играх интеллектуального клуба с 1988 по 2010 год. Он был капитаном команды, в которую входили Поташев, Леонид Тимофеев, Борис Левин и другие известные игроки.
В последние годы Смирнов не участвовал в «Что? Где? Когда?», но приходил на игры в Нескучный сад.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 363 / сут.
Умерли
18 263+128 / сут.
Выздоровели
862 тыс.+5 915 / сут.
- Ушёл из жизни ветеран «Что? Где? Когда?»
- В Польше предупредили о риске появления «новой Российской империи»
- В российских магазинах предложили ввести двойные ценники
- Депутат назвал Зеленского хуже «отмороженного Порошенко»
- Новости за ночь: В России научились лечить COVID-19 без ИВЛ
10 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru