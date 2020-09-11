Ушёл из жизни ветеран «Что? Где? Когда?»

В возрасте 64 лет умер игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов. Об этом на своей странице в Facebook написал знаток Максим Поташев.

В комментариях к записи он пояснил, что причиной смерти стал инсульт.

Михаил Смирнов участвовали в играх интеллектуального клуба с 1988 по 2010 год. Он был капитаном команды, в которую входили Поташев, Леонид Тимофеев, Борис Левин и другие известные игроки.

В последние годы Смирнов не участвовал в «Что? Где? Когда?», но приходил на игры в Нескучный сад.

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ФОТО: pixabay.com
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