Умер народный артист России Николай Иванов
Советский и российский актёр театра и кино, народный артист России Николай Иванов умер в возрасте 77 лет. Об этом Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А.А. Брянцева сообщил на своей странице в «ВКонтакте».
«Ушла эпоха. Нет слов, способных выразить, насколько велика эта потеря – для театра, для родных и близких артиста, для его поклонников, для всех нас», - говорится в сообщении.
В театре уточнили, что причиной смерти Иванова стала сердечная недостаточность. Дата и место прощания с артистом будут объявлены позже.
Николай Иванов в 1963 году окончил драматическую студию при Ленинградском ТЮЗе. В кино начал сниматься в 1960-х годах. Зрителям артист запомнился по работам в таких фильмах, как «Сошедшие с небес», «Россия молодая», «Битва за Москву», «Красная палатка».
Наибольшую известность Иванов получил благодаря роли Ивана Савельева в многосерийном телефильме «Вечный зов», за которую также был удостоен государственной премии СССР.
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