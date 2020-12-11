Умер народный артист России Николай Иванов

Советский и российский актёр театра и кино, народный артист России Николай Иванов умер в возрасте 77 лет. Об этом Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А.А. Брянцева сообщил на своей странице в «ВКонтакте».

«Ушла эпоха. Нет слов, способных выразить, насколько велика эта потеря – для театра, для родных и близких артиста, для его поклонников, для всех нас», - говорится в сообщении.

В театре уточнили, что причиной смерти Иванова стала сердечная недостаточность. Дата и место прощания с артистом будут объявлены позже.

Николай Иванов в 1963 году окончил драматическую студию при Ленинградском ТЮЗе. В кино начал сниматься в 1960-х годах. Зрителям артист запомнился по работам в таких фильмах, как «Сошедшие с небес», «Россия молодая», «Битва за Москву», «Красная палатка».

Наибольшую известность Иванов получил благодаря роли Ивана Савельева в многосерийном телефильме «Вечный зов», за которую также был удостоен государственной премии СССР.

