Украинский БПЛА атаковал школьный автобус в Запорожской области

По его словам, автобус обслуживает школу села Шевченково и регулярно возит около 70 детей из разных сел.

В момент атаки детей в салоне не было, сведений о пострадавших не поступало.

Ранее один человек пострадал в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в селе Грузское Белгородской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

