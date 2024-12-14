Украинский БПЛА атаковал школьный автобус в Запорожской области
14 декабря 202421:16
Украинский беспилотник атаковал школьный автобус в Запорожской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.
По его словам, автобус обслуживает школу села Шевченково и регулярно возит около 70 детей из разных сел.
В момент атаки детей в салоне не было, сведений о пострадавших не поступало.
Ранее один человек пострадал в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в селе Грузское Белгородской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru