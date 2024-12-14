Украинский БПЛА атаковал школьный автобус в Запорожской области

Украинский беспилотник атаковал школьный автобус в Запорожской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

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По его словам, автобус обслуживает школу села Шевченково и регулярно возит около 70 детей из разных сел.

В момент атаки детей в салоне не было, сведений о пострадавших не поступало.

Ранее один человек пострадал в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в селе Грузское Белгородской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Евгений Балицкий
ТЕГИ:ОбстрелБеспилотникиЗапорожьеУкраинаВСУ

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