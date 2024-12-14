Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли 1375 военных

Потери украинской стороны за сутки составили около 1375 военных, сообщили в российском Минобороны.

В Брянской области сбили семь беспилотников ВСУ

В сводке российского оборонного ведомства говорится о том, что российские силы ПВО за сутки сбили шесть снарядов HIMARS и 60 беспилотников.

Кроме того, российские военные поразили три украинских склада беспилотников.

Также в зоне проведения спецоперации за сутки отражено девять контратак ВСУ — на харьковском, краснолиманском, кураховском, горловском, херсонском и запорожском фронтах. На большинстве участках улучшено тактическое положение.

Ранее стало известно, что в результате атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области погиб девятилетний ребенок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперацияУкраинаВСУ

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